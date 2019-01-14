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ميسي يدخل تاريخ كرة القدم الاسبانية بهدفه رقم 400

سطر الارجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة اسمه في سجلات تاريخ كرة القدم الاسبانية بعد ان بات اول لاعب يسجل 400 هدف في دوري الدرجة الاولى عندما هز شباك ايبار يوم الاحد 13 يناير/ كانون الثاني .

وسجل اللاعب الارجنتيني ، والذي بات الهداف التاريخي لدوري الدرجة الاولى الاسباني منذ 2014، بهدوء من مسافة قريبة اثر تمريرة من لويس سواريز محرزا ثاني اهداف متصدر البطولة في مباراته امام الفريق القادم من اقليم الباسك.

وخاض ميسي، الذي اختير قائدا لبرشلونة منذ بداية الموسم، مباراته رقم 435 في دوري الدرجة الاولى الاسباني مع النادي الذي أمضي فيه مسيرته بأكملها وظهر معه لأول مرة في المسابقة عام 2004.

وفاز ميسي (31 عاما) بتسعة القاب للدوري الاسباني وهو في طريقه للقب العاشر. ويتصدر برشلونة جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عن اتليتيكو مدريد.

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