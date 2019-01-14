وزارة التربية تعلن ضوابط التسريع للعام الدراسي 2018-2019

اعلنت وزارة التربية / المديرية العامة للتربية للتقويم والامتحانات الضوابط الخاصة بالتسريع للعام الدراسي 2018-2019 للطلبة والتلاميذ الراغبين بذلك .

مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة التربية السيد فراس محمد حسن اوضح انه يبدأ التقديم للتسريع للعام الدراسي 2018-2019 بالنسبة لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي بعد اعلان نتائج امتحانات الدور الاول النهائية ولمدة عشرة ايام فقط وعلى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة تبليغ المدارس بضرورة الاسراع في اعلان النتائج في حالة كون المدرسة مركزاً امتحانياً ، اما التقديم للتسريع بالنسبة لطلبة الصف الثاني المتوسط وطلاب الخامس العلمي الاحيائي والتطبيقي فيكون بعد اعلان نتائج الكورس الثاني ولمدة عشرة ايام فقط .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والإعلام