أرويل: الشعب الذي يختار الفاسدين لا يعتبر ضحية

بقلم عبودي جواد حسن

جامعة عجمان\الامارات

جورج ارويل روائي وكاتب مقالات وصحافي وناقد من إنجلترا يتميز بآرائه الجريئة حيث كتب حول بعض المواضيع الرئيسة ذات العلاقة بآرائه السياسية والحركات الثورية التي شهدتها زمانه

أشهر رواياته “حقل الحيوانات” ورواية سنة “1984” التي كتبها في سنة 1948 ولسوء حظه لم يستمتع بنجاح الرواية الأخير لأنه رحل بعد مرور سنة نشرها وكلتا الروايتين تم تحوليهما الى فلمين سينمائيين وحظيا بإقبال شعبي كبير لا يصدق .

وكان لأعمال ارول تأثير كبير على الثقافة الشعبية والسياسية ودخلت الكثير من المفردات التي يستخدمها او التي تتعلق به في التداول اليومي للغة الانجليزية فقد دخل مصطلح” الارولية” التداول بمعنى حالة او وضع او فكرة اجتماعية لها علاقة مع تدمير مصالح المجتمع الحر والمنفتح.

وقد صنفت صحيفة نيويورك تايمز جورج ارول ضمن قائمة اشهر خمسين كاتبا بريطانيا منذ 1945 وحتى 2016 كما تم نصب تمثال له امام هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي في لندن. وارول يتمتع بحس أخلاقي واحترام للعدالة

من أقواله

1. . في زمن الخداع والتضليل يكون قول الحقيقة عمل من الاعمال الثورية

2. أمضي سلاح في تدمير الشعوب هو ان تمنعها من فهم تاريخها او تمحو ذلك التاريخ.

3. ربما لا يريد المرء ان ينحب بقدر حبه لان يفهمه الاخرون.

4. . من يتحكم في ماضيه يتحكم في مستقبله ومن يتحكم في حاضره يتحكم في ماضيه

5. . التفكير المزدوج يعني حمل فكرتين متعارضتين في عقل واحد في وقت واحد وقبول كلتيهما

6. . اذا ما كان هناك معنى للحرية فهي تعني الحق في اخبار الناس ما لا يريدون سماعه

7. في وجه الألم لا يوجد ابطال.

8. . السلطة هي ان تمزق العقول ثم ترجع تجمعها في اشكال جديدة من اختيارك انت

9. جوهر الوجود الإنساني هو عدم السعي للتحقيق الكمال المطلق.

10. . إذا خيرت الإنسانية بين الحرية والسعادة الغالبية العظمى ستفضل السعادة

11. . لا توجد الحقيقة الا في عقل الانسان فقط وليس غير

12. لا ينام الناس وهم مسالمين في اسرتم ليلا الا ليستعد أناس اشرار للقيام بأعمال عنف نيابة عنهم.

13. اجمالا البشر يريدون ان يكون طيبين صالحين لا بشكل سلبي ولا بشكل مناسب في كل الاوقات.

14. يسعد الرجل فقط حينما لا يفترض ان يكون الهدف من الحياة هو السعادة.

15. من المعروف انه ما من أحد يستلم السلطة بنية التخلي عنها.

16. . لترى ما هو امامك يتطلب كفاح مستمر

17. إذا كنت تشعر ان استمرار الوجود الإنساني ذو قيمة حتى في حالة عدم الحصول على نتائج فانك انتصرت.

18. الانسان المخلوق الوحيد من بين المخلوقات الذي يستهلك دون انتاج

19. . إذا اردت إبقاء السر سرا عليك أيضا ان تخفيه عن نفسك

20. الشعب الذي ينتخب السياسيين الفاسدين والمشعوذين واللصوص والخونة لا يعتبر ضحية ولكن مشارك في هذه الجريمة (جريمة الانتخاب).