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أمسية ثقافية في أريحا بمشاركة الشاعرة النصراوية ايمان مصاروة وعدد من شعراء الوطن

كتب: شاكر فريد حسن
أقيمت في مدينة القمر أريحا أمسية ثقافية بعنوان ” سيل اليراع “، في ذكرى الانطلاقة ال ٥٤، بحضور جمع من الشخصيات الاعتبارية والمرجعيات الوطنية والاوساط الأدبية والشعبية، وبتنسيق من د. باسم شتيوي، وبيت الأجداد.
وقد شاركت في الأمسية الشاعرة الأديبة ايمان مصاروة ، ابنة الناصرة، وعدد من شعراء الوطن ، تجلى فيها الابداع من شعراء وشاعرات صدحوا باجمل ما لديهم من أشعار وطنية ملتزمة.
هذا وتركت الامسية أثرًا طيبًا وذكريات لن تنسى.

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