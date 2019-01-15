إيران تفشل في تجربة إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء

أعلن وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، فشل تجربة إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، فجر الثلاثاء، لأن القمر لم يثبت في مداره.

وأوضح جهرومي، إن عملية الإطلاق فشلت في إيصال القمر الصناعي “بيام” إلى المدار، وعزا الفشل إلى عدم قدرة الصاروخ الحامل للقمر الصناعي على الوصول إلى السرعة المطلوبة في إطار ما يعرف بالمرحلة الثالثة من عملية الإطلاق.

وقال الوزير في تغريدة على صفحته بـ”تويتر”: “كنت أود أن أسعد الجميع بالخبر الجيد، لكن أحيانا لا تسير الحياة مثلما نريد … لكن ليس علينا أن نتوقف. فنحن الإيرانيون مختلفون عن بقية الشعوب في الشجاعة، هذه المرة سنسعى أكثر، وسنثبت للعالم أن “دوستي” سينجح إن شاء الله”.

وأضاف جهرومي في تغريدة أخرى: ” فجر اليوم ذهبت برفقة وزراء الاتصالات السابقين إلى محطة الإمام الخميني الفضائية، نجحنا في اطلاق القمر الصناعي في المرحلتين الأولى والثانية، لكن في المرحلة الثالثة لم يبلغ السرعة المطلوبة، ولم يثبت القمر “بيام” في المدار. صحيح لقد أسعدتني تعليقاتكم على تغريدتي السابقة”.

وقد أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال خطاب في محافظة كلستان شمال البلاد، أمس الاثنين، عزم طهران على إطلاق قمرين صناعيين إلى الفضاء في غضون الأسابيع المقبلة.

وقال روحاني إن القمر الصناعي “بيام” سيستقر على مدار 600 كم من سطح الأرض، مضيفا أنه سيكون أول قمر صناعي بعيد المدى تطلقه إيران، وسيعبر فوق إيران ست مرات يوميا.