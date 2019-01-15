ائتلاف المالكي والحزب الديمقراطي يبحثان “التقرب اكثر” و”توحيد المواقف”

عقدت كتلة دولة القانون النيابية مع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني اجتماعا للتباحث حول عدة ملفات.

وذكر بيان لكتلة دولة القانون ان رئيسها خلف عبد الصمد اكد على العلاقات التاريخية بين الكتلتين منذ ايام معارضة النظام البعثي البائد وبعد سقوط النظام البعثي عام 2003، “وان التاريخ والمعاناة المشتركة كفيلة بان تقربنا من بعضنا اكثر وتوحد مواقفنا، وشدد على ضرورة التواصل من اجل المصالح والقضايا التي تخدم الوطن.”

من جانبه اشار ممثل مسعود بارزاني ورئيس وفد الحزب الديمقراطي اوميد صباح على العلاقة التاريخية الرصينة بين الجانبين ولايمكن لقضايا طارئة ان تفكك هذه الاواصر، واكد على ضرورة تقارب الرؤى وتحقيق الاهداف المشتركة ، واقترح تشكيل لجنة تنسيقية. بحسب البيان.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع “العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالوضع الامني والاقتصادي والتحديات التي تواجه هذه الجوانب، والحفاظ على هيبة الدولة وعدم السماح لبقايا البعثيين من التسلل الى مؤسسات الدولة لتحقيق اهدافهم الخبيثة، وتم التاكيد على العمل على ضمان عدم عودة النشاطات الارهابية في بعض المناطق التي تعاني من وضعا امنيا قلقا، كما تم بحث عدد من النقاط المتعلقة بالموازنة والشان السياسي العام.” بحسب ما اورده البيان.

كما تم الاتفاق على استمرار اللقاءات بين الجانبين من اجل الحفاظ على العلاقة التاريخية ومواجهة التحديات المشتركة وتوحيد المواقف في العديد من القضايا.