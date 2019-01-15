اجتماع الديمقراطي الكوردستاني والتغيير بالسليمانية ينتهي باتفاق

انهى وفد رفيع من الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الثلاثاء اجتماعا مع وفد يماثله من حركة التغيير.

وكان وفد من الحزب الديمقراطي برئاسة نيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب قد وصل الى مدينة السليمانية وعقد اجتماع مع التغيير برئاسة منسقها العام عمر سيد علي في الحركة الرئيس في تل “زركاتا”.

وبحسب معلومات المتوفرة فان الاجتماع تمخض عن اتفاق الجانبين على تشكيل لجنتين خاصتين احداهما لإعداد برنامج حكومة اقليم كوردستان المقبلة، والاخرى دراسة مقترحات تشكيلها، وتوزيع المناصب بين الاطراف التي ستشترك بتلك الحكومة.

واعلنت التغيير مشاركتها في الحكومة الحالية، بعد التزمت جانب المعارضة في الحكومات السابقة.

واجرى اقليم كوردستان انتخابات تشريعية في 30 أيلول/ سبتمبر من العام 2018 وتم الإعلان رسميًا عن نتائجها في 20 تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه، وشهدت تحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، 45 مقعدًا من أصل 111 في البرلمان الجديد.

وهذا الامر يتيح للديمقراطي تشكيل الحكومة الجديدة، التي رشح لرئاستها مسرور بارزاني.

في غضون ذلك، عقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني جولات متعددة من المفاوضات لجس نبض الاحزاب الأخرى. كان اخرها اجتماعه يوم امس في اربيل مع الاتحاد الوطني الذي حل ثانيا.