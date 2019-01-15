الآسيوي يكشف نظام التأهل من دور المجموعات

بغداد / المدى

كشفت المادة التاسعة من لائحة بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019 التي وضعها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تفاصيل نظام التأهل من دور المجموعات الذي يشارك فيه 24 منتخباً الى دور ثمن النهائي الذي سينطلق اعتباراً من يوم الاحد المقبل المصادف العشرين من شهر كانون الثاني المقبل .

و يتأهل صاحب النقاط الأعلى في المجموعة وفي حالة التساوي قدمت اللائحة تسعة بنود يتم الرجوع إليها تتعلق بتفاصيل المشاركة لكل منتخب من المتعادلين في النقاط حتى تصل لمرحلة أيهما أكثر حصولاً على البطاقات الحمراء والصفراء والتي قد تحسم تأهل الأقل نيلاً للبطاقات إلى الدور الثاني أما أول البنود الخاصة بحسابات التأهل فيتم احتساب فارق الأهداف وفي حالة التساوي يحتسب أي المنتخبين أكثر تسجيلاً في المباريات الثلاثة وفي حالة التساوي يحتسب أيهما سجل في مباريات الذهاب في مجموعته وفي حالة التساوي يتم النظر في أعلى فارق أهداف على مستوى البطولة كلها ويحتسب الأقرب بين المنتخبين المتعادلين وعدد ركلات الجزاء التي احتسبت لكل منتخب في المباراة وفي حالة التساوي أيضاً يتم اللجوء للقرعة.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إضافة لأفضل أربع منتخبات أصحاب الترتيب الثالث في المجموعات الست ليتم اكتمال نصاب دور الثمن النهائي وبداية من هذا الدور وحتى المباراة النهائية يخصص وقت إضافي عند التعادل في الوقت الأصلي وفي حالة التعادل يتم الاحتكام لركلات الترجيح حيث سيلعب المنتخب الأردني مع ثالث المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة فيما سيلتقي أول المجموعة الرابعة مع ثالث المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة ويواجه ثاني المجموعة الاولى مع ثاني المجموعة الثالثة يوم الأحد المقبل في حين ستجري ثلاث مباريات يوم الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني الجاري حيث سيلعب أول المجموعة الخامسة مع ثاني المجموعة السادسة وثاني المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الخامسة وأول المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو السادسة وسيختتم الدور ثمن النهائي مبارياته يوم الثاني والعشرين من الشهر ذاته حيث سيلتقي أول المجموعة الثالثة مع ثالث المجموعة الاولى أو الثانية أو الخامسة وأول المجموعة السادسة مع ثاني المجموعة الرابعة .