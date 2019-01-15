الآلوسي: سليماني يصفي قادة المليشيات العراقية قريبا استجابة لشروط امريكية

لم يستبعد زعيم حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي يوم الثلاثاء ان يبدأ قائد فيلق القدس الايراني اللواء قاسم سليماني حملة تصفية جسدية تطال قادة “الميلشيات” الشيعية في العراق نزولا عند شروط فرضتها واشنطن للتفاوض مع طهران.

وقال الآلوسي، ان “احد شروط امريكا لتقبل الحوار والتفاوض مع ايران هو ترك دعمها للمليشيات وان تقوم بتسليم المطلوبين من قادة المليشيات الى القضاء”، مضيفا ان “ايران وافقت وهي حاليا بدأت بتحجيم المليشيات، وفق معلومات خاصة وصلت لنا”.

وأضاف “لا نستغرب فربما نرى اعتقالات لقادة المليشيات في العراق بالتعاون مع الاستخبارات الايرانية او حتى اغتيالهم من قبل قاسم السليماني”.

وتابع الآلوسي ان “رسائل امريكية وصلت الى قاسم سليماني بان رأسك مطلوب او تقوم بتسليم قادة المليشيات، فهو يمكن ان يقوم بتصفيتهم قريباً، وهذا غير مستبعد ووارد جداً”.

وكانت مصادر عراقية في العاصمة الأميركية واشنطن، قد افادت بحصولها على قائمة بأسماء “الميليشيات”، طلبت الولايات المتحدة الأميركية من العراق تجميدها وسحب السلاح منها، في حين طلب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، من الجانب الأميركي إعطاءه وقتاً للرد.

وتشمل القائمة 67 فصيل مسلح يتقدمها منظمة “بدر” بزعامة هادي العامري، وجماعة “عصائب اهل الحق”، بزعامة قيس الخزعلي.