الاصلاح يحذر من موازنة عسكرية “لا تلبي طموح الشعب”

عد تحالف الاصلاح والاعمار، الاثنين، موازنة عام 2019، “عسكرية”، بسبب تخصيص مبالغ كبيرة وطائلة الى وزارتي الدفاع والداخلية.

وقالت النائب عن التحالف هيفاء الأمين ان “هناك الكثير من الملاحظات حول موازنة 2019، فهي لا تلبي الطموح اذا ما تمت مقارنتها مع البرنامج الحكومي الموضوع للسنوات القادمة”.

وبينت الأمين ان “اعلى رقم مبلغ في الموازنة هو للدفاع والداخلية”، متساءلة “إلى متى تبقى عسكرة المجتمع؟”

وتابعت ان “الموازنة طيلة السنين الماضية هي عسكرية، ولهذا نحن نرى الان انها يجب ان تتحول الى خدمية واستثمارية”، مؤكدة ان “العمل متواصل لغرض ايجاد صياغة الموازنة بشكل يلبي طموح الشعب والبلاد”.