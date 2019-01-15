البرلمان يعتزم ادخال نظام الكتروني خاص بالحضور والتصويت

كشف النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، الاثنين، عن عزم البرلمان ادخال نظام الكتروني خاص لحضور النواب وعملية التصويت، لافتاً الى ان جلسات البرلمان بحاجة الى تغيير في توقيت انعقادها لتكون مناسبة لجميع النواب.

وقال المسعودي في تصريح ان “موعد انعقاد جلسات البرلمان بحاجة الى تغيير، حيث من المفترض علمياً ان يكون موعد عقد الجلسات من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثالثة مساءً”.

واضاف ان “تغيير موعد انعقاد الجلسة من شأنه يسهم في ألزام النائب بالحضور الى البرلمان خاصة اذا ادخل نظام الكتروني خاص بالحضور والتصويت”.

واوضح ان “البرلمان يعمل على ادخال نظام الكتروني خاص بالحضور، حيث بين النائب الثاني لرئيس المجلس بشير حداد عن ادخال ذلك النظام الى البرلمان، حيث لازال البرلمان في طور التعاقد مع احدى الشركات لربط البرلمان بنظام الكتروني خاص بالحضور، كما يمنح النائب حرية اكبر بالتصويت”.