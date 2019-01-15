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الجيش اليمني ينفذ عمليات نوعية ضد التحالف السعودي في مختلف الجبهات

قُتل وأصيب عدد من عناصر التحالف السعودي، الاثنين خلال عملية هجومية شنها الجيش واللجان الشعبية على مواقع لهم بمحافظة الجوف.

وقال مصدر يمني أن افراد الجيش واللجان الشعبية شنوا عمليةً هجومية على مواقع يتمركز فيها المرتزقة بالزرقة في المصلوب، حيث تم خلالها التنكيل بالعدو وقتل وجرح عدد من أفراده.

وكانت وحدة الهندسة للجيش واللجان قد دمرت في وقت سابق اليوم طقماً عسكرياً لمرتزقة ما يسمى باللواء 155 بعبوة ناسفة في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف ما أسفر عن مصرع وجرح من عليه، كما أفشل المجاهدون محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه وادي أسطر بذات المديرية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة.

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