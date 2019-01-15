الحلبوسي والغراوي يقعان بالمحظور بلقاء تلفزيوني.. وقانوني يدعو لاحالتهما للجنة انضباط

كشف خبير قانوني، الاثنين، عن خرق دستوري يخص البرلمانيين يتحمله رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال الخبير القانوني علي التميمي “تقول المادة ٤٩ من الدستور الفقرة السادسة، تنص على انه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واي عمل أو منصب اخر”.

واضاف ان “هذا يعني أن النائب هو ليس ملكا لنفسه فهو ليس مواطنا عاديا، بل يمثل ١٠٠ الف مواطن، لهذا السبب لا يحق لأي نائب العمل لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص”.

وتابع التميمي انه “في حال مخالفة ذلك من اي نائب، فان مجلس النواب يقوم بإحالة النائب الى لجنة الانضباط لاتخاذ العقوبات القانونية وفق النظام الداخلي للبرلمان، وهذا الخرق أيضا يتحمله رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لذا يجب احالة الاثنين إلى لجنة انضباطية”.

يشار الى ان النائبة عن كتلة تيار الحكمة انسجام الغراوي، اجرت مقابلة متلفزة مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في قناة الفرات التي عملت فيها الغراوي، كمقدمة برامج، قبل فوزها بمقعد نيابي.