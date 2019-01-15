الخزعلي يعلق على زيارة ملك الاردن بمطالبة

علق زعيم “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي، الاثنين، على زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى العراق.

وقال في تغريدة له على “تويتر”: “مع ترحيبنا بزيارة ملك الأردن إلى العراق، ولكن من الضروري أن يتم أثناء الزيارة معالجة موضوع التعامل الطائفي الذي يتعرض له الزائر العراقي إلى الأردن بسبب جواز سفره لكي تكون العلاقة بين البلدين حقيقية وليست دبلوماسية فقط”.

وأثار وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم قبل أيام، موضوع رفض السلطات الأردنية استقبال العراقيين حاملي سمات الدخول إلى إيران، الأمر الذي نفاه الأردن لاحقا على لسان المتحدث باسم الخارجية.