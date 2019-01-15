الدبي: الاردن جمعت كل من يعمل ضد العراق والصناعة تعاني بسببها

بين النائب عن تحالف البناء عبد الامير الدبي، الاثنين، ان الصناعة العراقية تعاني بسبب امتلاك بعض السياسيين لمعامل ومصانع كبيرة في الاردن، لافتاً الى ان عمان عملت على جمع كل من يعمل ضد العراق والعملية السياسية.

وقال الدبي في تصريح متلفز ان “الزيارات الرسمية لرؤساء الدول الى بغداد تعتبر رسالة تأييد للحكومة العراقية ونجاح عمل خارجيتها”.

واضاف ان “الاردن لم ترد الجميل للعراق بل على العكس عملت على جمع كل من يعمل ضد العراق والعملية السياسية”.

واوضح ان “بعض السياسيين لديهم مصانع ومعامل كبيرة في الاردن لذلك حاربوا قيام الصناعة العراقية ونهضتها من جديد”.