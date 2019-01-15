الدخيلي يبحث مع مدير مفوضية ذي قار استعدادات المحافظة للعملية الانتخابية المقبلة

المكتب الاعلامي

بحث النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي مع مدير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ذي قار، مدى استعداد المحافظة للعملية الانتخابية المقبلة المقترح اجرائها في شهر تشرين الثاني من العام الحالي .

وقال الدخيلي ان ” المحافظة بحثت مع اعضاء المفوضية العليا في ذي قار الاستعدادات والتحضيرات الجارية لإجراء عملية انتخابات مجالس المحافظة وتهيئة الجوانب الفنية والادارية والاجواء المناسبة للمشاركة فيها “.

وبين “استعداد الحكومة المحلية في ذي قار لتقديم كافة انواع الدعم لأعضاء مفوضية العليا للانتخابات وكوادرها من تهيئة المراكز الانتخابية , فضلا عن تهيئة الخطة الامنيةالخاصة بذلك “.

ودعا الى ” ضرورة العمل بمبدأ الاستقلالية والحياد وتحديث جميع المواطنين لسجلاتهم الانتخابية ودعوة جميع وسائل الإعلام الوطنية لتشجيع المواطنين للحصول على البطاقة الانتخابية “.