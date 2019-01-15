المعهد القضائي يستضيّف احتفالية المصادقة على منهج رعاية الأحداث في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية

بغداد /إعلام القضاء

استضاف المعهد القضائي أمس الاثنين الموافق 14 /1 /2019 احتفالية المصادقة على منهج رعاية الأحداث في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية والدليل الاسترشاديللقضاة والادعاء العام.

وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “المعهد القضائي استضاف احتفالية المصادقة على منهج رعاية الأحداث في التشريعات الوطنية والمواثيقالدولية”.

وأضاف المراسل أن “الاحتفالية نظمت برعاية وإشراف مجلس القضاء الأعلى وبالتعاون مع منظمة الهارتلاند اللاينس الدولية وبحضور ممثل رئيس مجلس القضاء الأعلىونائب سفير الاتحاد الأوربي في العراق وممثلين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية وممثلي المنظمة اعلاه وعدد من السادة القضاة والمختصين في المجال القانوني”.