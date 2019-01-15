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المنبر العراقي يستغرب قرار نقل عائدية شركة المعتصم

المنبر العراقي يستغرب قرار نقل عائدية شركة المعتصم
من وزارة الاسكان والاعمار الى هيئة الحشد الشعبي

استغربت اللجنة التحضيرية للمنبر العراقي قرار وزارة الإسكان والبلديات نقل عائدية شركة المعتصم من الوزارة الى هيئة الحشد الشعبي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، بحضور كامل أعضائها، وجرت خلاله مناقشة آخر التطورات على الساحة المحلية، بالإضافة الى الملفات المدرجة على جدول أعمالها وفي مقدمتها قرار إحالة بعض المؤسسات لصالح بعض الجهات في هيئة الحشد الشعبي.

وقد استغربت اللجنة قرار وزير الإسكان وتساءلت عن العلاقة التي تربط بين شركة هندسية مرتبطة بوزارة ورئيس مجلس الوزراء وبين مؤسسة أمنية، معربةً عن استغرابها لهذا الإجراء، وهل انه جرى لأجل خصخصة المؤسسة (الشركة) المذكورة أو من خلال مناقصة مفتوحة وشفافة.

اللجنة التحضيرية للمنبر العراقي
15 كانون الثاني 2019

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