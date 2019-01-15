المهندس: الأمريكان يسعون لإدارة أزمة وليس لانهاء داعش

وقال المهندس في بيان صحفي خلال استضافته في الجلسة الحوارية التي نظمها مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين، ان “الأمريكان يسعون لإدارة أزمة وليس لانهاء داعش”، مبينا انه “لا يمكن إنهاء أزمة خلايا داعش في سنة أو اثنين او ثلاث وان من يعتقد ذلك فهو واهم”.

واضاف، ان “هناك حملة إعلامية خارجية موجهة ضد الحشد خاصة وان التحدي الآني، ليس التسقيط الخارجي للحشد وانما هو التحدي الداخلي المتمثل (بتنظيم الحشد)”، مشددا على ضرورة “مجابهة صفحة جديدة وهي تعويم الحشد الشعبي”.