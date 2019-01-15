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النجيفي يبحث خمسة ملفات مع وفد للديمقراطي ويتسلم رسالة من بارزاني

بحث وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع أسامة النجيفي رئيس تحالف القرار العراقي ملفات ملفات.
ورأس وفد الديمقراطي الكوردستاني برئاسة أوميد صباح وعضوية مجموعة من النواب واعضاء الحزب.
وبحسب بيان لمكتب النجيفي، فقد حمل الوفد الكوردي “رسالة تحية وصداقة من السيد مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني للسيد النجيفي الذي أكد تقديره للرئيس البارزاني وأهمية تطوير التعاون والعمل المشترك”.
وتم في الاجتماع الذي عقد بين الطرفين بحث ومناقشة مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، منها، ملف محافظة كركوك، ملف الموازنة لعام 2019، استكمال تشكيل الحكومة العراقية، العمل البرلماني ودور مجلس النواب، ملف محافظة نينوى.
وتابع البيان، “بعد مناقشات مستفيضة، كانت وجهات النظر متقاربة، والحرص مشترك في المضي بعمل يقوم على التفاهم والاتفاق، مع التأكيد على التواصل لتحقيق الأهداف المشتركة”.

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