ايران تخاطب العراق بشأن تفاوت الرسوم الكمركية مع كوردستان وبغداد تتخذ اجراء

زار وفد ايراني رفيع المستوى، الاثنين، الهيئة العامة للكمارك في بغداد لبحث سبل تبسيط اجراءات دخول البضلائع بين البلدين.

وقال بيان لهيئة الكمارك العراقية انه “تم الاتفاق مع الوفد الأيراني على أبرز النقاط التي تساعد في حل المشاكل والمعوقات ومنه و تشديد الرقابة على المسافرين والعجلات والامتعة الشخصية وتفعيل فرق K9 في مراكزهم الكمركية واستخدام أجهزة الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية”.

وأضاف أن “الجانبين اتفقا على التشديد على حاويات البضائع وان تكون حاملة الأختام الكمركية الإيرانية عند وصولها لمراكز العراق الكمركية”، مبينا أن “الجانبين اتفقا على إيجاد البديل للشركات الفاحصة الاجنبية لفحص البضائع في الحدود وخاصة المواد الغذائية والتي تمس سلامة المجتمع”.

وأشار الى أن “الوفد الإيراني أكد تعريف ١٠ شركات فاحصة إلى الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية لغرض الاختيار ليتم اعتمادها في الحدود”.

وتابع البيان أن “الجانب الإيراني تحدث عن مشكلة التفاوت في الرسوم الكمركية مع مراكز اقليم كوردستان”، موضحاً أن “الهيئة الهيئة العامة للكمارك أكدت انها أنجزت ملف توحيد الإجراءات الكمركية مع كوردستان من حيث الإجراءات الكمركية والأقيام الاستيرادية والرسوم الكمركية لتوحيد العمل الكمركي من زاخو الى البصرة”.

ولفت البيان إلى أن “الجانب الإيراني ناقش مسألة عدم استقرار الرسوم الكمركية، حيث أوضحت الهيئة أن التعريفة ثابتة ولا زيادة في الرسوم وإنما هناك قرارات لغرض فرض رسوم إضافية لحماية المنتج المحلي”.