ايران تهزم فيتنام بثنائية وتضمن التأهل الى دور الـ 16

وانتهى الشوط الاول من المباراة التي ادارها الحكم السنغافوري، محمد تقي جعفري، بتقدم ايران بهدف واحد سجله “سردار آزمون ” بضربة رأسية هزت شباك المنتخب الفيتنامي في الدقيقة 38، وفي الشوط الثاني سجل آزمون الهدف الشخصي الثاني له وللمنتخب الايراني في الدقيقة 68.

وسيطر المنتخب الوطني الايراني على معظم مجريات المباراة وكان بامكانه زيادة غلته من الاهداف لولا تسرع المهاجمين وبراعة حارس المنتخب الفيتنامي.

وهذا هو الفوز الثاني لايران بعد مباراتها الاولى التي هزمت فيها اليمن 5-صفر لتتصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط وتضمن الأتاهل الى دور الـ 16.

وستخوض ايران مباراتها الثالثة امام العراق يوم الاربعاء المقبل.

تشكيلة منتخب ايران : علي رضا بیرانوند، فوريا غفوري، احسان حاج صفي، مرتضی بورعلي كنجي، اميد ابراهيمي، وحيد اميري(احمد نوراللهي64)، محمدحسين كنعاني زادكان، سامان قدوس،مهدي طارمي(مهدي ترابي64)، سردار آزمون (کريم انصاري فرد79)، اشكان دجاكه.

ايران،فيتنام،آسيا