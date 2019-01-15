بارزاني يشكر رئيسا “كان له الدور” بفتح باب الحوار بين بغداد واربيل

بحث رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، تشكيل الحكومة في بغداد واربيل، والعلاقة المشتركة، والتطورات الجارية في المنطقة.

وبحسب بيان لحكومة الاقليم فان بارزاني ثمن الدعم الفرنسي المستمر لإقليم كوردستان، لا سيما خلال الحرب على الإرهاب، في إطار التحالف الدولي، ودور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، “الذي كان عوناً في الأوقات الصعبة، وجهوده الدبلوماسية ومساهمته في فتح أبواب الحوار بين أربيل وبغداد، من أجل حل الخلافات العالقة”.

من جانبه اعلن لودريان دعم بلاده لإقليم كوردستان والعراق.