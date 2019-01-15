بغداد ترد على “مهلة” لحل الحشد الشعبي

ردت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، على الانباء التي انتشرت مؤخراً بشأن تحديد “مهلة” لحل الحشد الشعبي.

وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي ان “الحديث عن مهلة لحل الحشد الشعبي غير صحيح”، عاداً هذا الشأن “عراقي بحت”.

وأكد عبد المهدي خلال المؤتمر الصحفي، عدم امتلاكه أية جنسية غير العراقية، حسب قوله.

يشار الى ان مصادر عراقية في العاصمة الأميركية واشنطن، أفادت بحصولها على قائمة بأسماء “الميليشيات”، طلبت الولايات المتحدة الأميركية من العراق تجميدها وسحب السلاح منها، في حين طلب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، من الجانب الأميركي إعطاءه وقتاً للرد.

وذكرت العربية، ان من بين “الميليشيات التي شملتها القائمة الجناح العسكري لمنظمة بدر بزعامة هادي العامري، وكتائب حزب الله العراقي، ولواء أبوفضل العباس، وعصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي”.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد التقى في 9 كانون الثاني الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية محمد الحكيم، والقوات الأميركية، بعد وصوله إلى بغداد في زيارة غير معلنة مسبقاً.