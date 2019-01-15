تحالف الصدر يوجه طلبا لعبد المهدي بزياة التخصيصات المالية لـ6 قطعات في الموازنة

طالب تحالف “سائرون” في مجلس النواب العراقي يوم الاثنين رئيس مجلس الوزراء في زيارة التخصيصات المالية في ابواب تتعلق بالواقع المعيشي بالموازنة الاتحادية للعام الحالي.

وقال رئيس الكتلة حسن العاقولي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب مع اعضاء الكتلة، انه “للنهوض بالواقع التربوي والصحي ورفع المستوى المعيشي للطبقات الفقيرة وحل ازمة السكن يطالب عبد المهدي واللجنة المالية زيادة التخصيصات المالية بشكل امثل في الموازنة الاتحادية للعام الحالي”.

ودعا الى ان تتضمن الموازنة زيادة في التخصيصات كالاتي:

اولا: اكمال المدار المتلكئة في عموم العراق.

ثانيا: اكمال بناء المستشفيات المتلكئة.

ثالثا: تعزيز شبكة الرعاية الاجتماعية.

رابعا: تبني مشروع وطني للإسكان.

خامسا: رصد تخصيصات مالية بما يخص البطاقة الوطنية لتحقيق الامن الغذائي.

وسادسا: الاهتمام على الاقتراض الداخلي وعدم اللجوء القروض الخارجي الا للضرورة القصوى.