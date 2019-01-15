Posted on by

تركيا ترفع الحظر عن رحلاتها الى السليمانية

أفاد مصدر حكومي مسؤول، اليوم الاثنين، بأن وفداً من الخطوط الجوية التركية زار مطار السليمانية.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن طاهر عبد الله المدير العام لمطار السليمانية الدولي قوله انه “بهدف استئناف الرحلات الجوية بين مطار السليمانية وتركيا، زار وفد من الخطوط الجوية التركية مطار السليمانية”، مضيفا ان “الغاية من الزيارة هو تأكيد الاجراءات داخل المطار من الناحية الامنية والادارية والفنية، الخاصة بتنظيم الرحلات”.

واضاف انه تقرر خلال الايام المقبلة الغاء بلاغ الرسالة التي اصدرتها تركيا يوم 29 من اذار 2018 لايقاف الرحلات في مطار السليمانية، واستئناف الرحلات يوم 24 من الشهر الجاري.

واكد مدير مطار السليمانية، انه ستكون هناك سبع رحلات بين السليمانية وتركيا اسبوعياً.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close