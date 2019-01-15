تركيا ترفع الحظر عن رحلاتها الى السليمانية

أفاد مصدر حكومي مسؤول، اليوم الاثنين، بأن وفداً من الخطوط الجوية التركية زار مطار السليمانية.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن طاهر عبد الله المدير العام لمطار السليمانية الدولي قوله انه “بهدف استئناف الرحلات الجوية بين مطار السليمانية وتركيا، زار وفد من الخطوط الجوية التركية مطار السليمانية”، مضيفا ان “الغاية من الزيارة هو تأكيد الاجراءات داخل المطار من الناحية الامنية والادارية والفنية، الخاصة بتنظيم الرحلات”.

واضاف انه تقرر خلال الايام المقبلة الغاء بلاغ الرسالة التي اصدرتها تركيا يوم 29 من اذار 2018 لايقاف الرحلات في مطار السليمانية، واستئناف الرحلات يوم 24 من الشهر الجاري.

واكد مدير مطار السليمانية، انه ستكون هناك سبع رحلات بين السليمانية وتركيا اسبوعياً.