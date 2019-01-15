تمساح يلتهم امرأة اندونيسية حاولت اطعامه

كانت العالمة الإندونيسية ديسي تويو، البالغة من العمر 44 عاما، على موعد مع الموت، عندما قررت إطعام تمساح ضخم في مقاطعة سولاويسي الشمالية الإندونيسية

وقفز التمساح، الملقب “ميري” فوق حائط يبلغ علوه نحو 8 أقدام وسحب ديسي إلى البركة، قبل أن يقوم بالتهامها.

وأصيب موظفو المختبر بصدمة عندما شاهدوا بقية جسم ديسي داخل فك التمساح، صباح اليوم التالي، وأبلغوا رجال أمن المنتزه الذين قاموا بسحب ما تبقى من الجثة من فم التمساح الذي حاول مهاجمتهم.

من جهتها نقلت عن متحدث باسم المنتزه قوله، إن التمساح يتناول الدجاج واللحم وسمك التونا يوميًا، ويعرف عنه بأنه عدائي ضد التماسيح الأخرى، لكنه لم يهاجم إنسانًا من قبل.

وأضافت: قررت إدارة المنتزه نقل التمساح إلى مركز بيطري خاص، لإجراء فحوصات على معدته، مشيرة إلى أن الشرطة تحاول الوصول إلى صاحب التمساح، وهو مستثمر ياباني يمتلك المركز البيطري التي كانت ديسي تعمل فيه.