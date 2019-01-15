حكمة ملوكهم و امرائهم

رشيد سلمان

الدول الخليجية على راسها السعودية مواردها المالية من النفط و الغاز و المعادن و التجارة و السياحة و الحج و العمرة يمكن وصفها خيالية نسبة الى عدد سكان الخليج.

الفارق الخيالي بين الموارد المالية و عدد السكان مكّن ملوك و امراء الخليج من التبجح ان (حكمتهم و حبّهم للمواطنين) هو سبب رفاههم و هذه كذبة.

ملوك و امراء و اميرات الخليج يشفطون المال العام و ما تبقى قطرة من بحر حصة المواطنين.

في رسالة من السفارة الامريكية في السعودية الى الادارة الامريكية جاء فيها ان ملك و امراء و اميرات السعودية حصتهم من مال النفط فقط 200 مليار دولارا سنويا وهذا ينطبق على بقية ملوك وامراء و اميرات الخليج.

الحكم على فتوى (طاعة ولي الامر حتى لو كان فاسدا) مكنت الملوك و الامراء من الهيمنة على المال العام بدون رقيب و سمحت برفاه المواطنين لكي (يصمتوا) و قد نجحت الفتوى و نجح الرفاه نجاحا باهرا.

الرفاه المالي لسكان دول الخليج و جهود الملوك و الامراء لنشر الدعارة و القمار و الخمور و المدمنات بين المواطنين مكن الطبقة الحاكمة من تخدير المواطنين و فسح لها المجال للسيطرة على عقولهم و ارادتهم و صمتهم على الانظمة الدكتاتورية.

اسباب اخرى لبقاء الطبقات الحاكمة في الخليج هي القواعد العسكرية الامريكية و شراء السلاح الخردة و الرشاوى و الهدايا لأمثال ترامب و ماكرون و تيريزا مي و ميركل و غيرهم و غيرهن.

للمقارنة فقر العراقيين و شربهم الماء الخابط الملوث بالظلام اسبابه:

اولا: نهب المال العام من قبل الرئاسات الثلاث و شبكاتها.

ثانيا: هدر المال العام على الاردن العاق كإعفاء من الضرائب الكمركية (لان الاردن رئة العراق) كما وصفه حرامي مصرف الزوية.

ثالثا: هدر نفط العراق على الاردن العاق بلاش او بسعر مخفض (لان الاردن رئة العراق) كما وصفه حرامي مصرف الزوية.

رابعا و هو الاهم: جهل وغباء و غفلة و خنوع ولد الخايبة الذين يشربون الماء الخابط الملوث في الظلام ما سمح لحرامي مصرف الزوية و من معه بوصف الاردن كرئة للعراق مع انها رئة مصابة (بتدرّن كراهية العراقيين).

ملاحظة: الملك الشحاذ زار حرامي الجادرية الذي سيصف الاردن (قلب العراق و رئته) لان زيارة الملك تشعره بالجاه الزائف.

مفارقة مؤلمة: سكان الخليج مخدّرون بسبب رفاههم بينما العراقيون مخدّرون لانهم مخانيث.

يا ولد الخايبة يمكن تبرير صمت سكان الخليج المرفهين و لكن لا يمكن تبرير صمتكم و انتم عطشى و جياع و عطالة بطالة.

الحل: الخلاص من واصفي الاردن العاق رئة العراق بمحاصرتهم في المنطقة السوداء لان الاوان قد فات.

ملاحظة: عندما حاصرهم بهلول الكوفة لعدة ايام غالبيتهم هربوا الى خارج العراق و محاصرتهم مدة اطول سيكون (شلع قلع).

نداء لأهل الوسط و الجنوب المخانيث:

الحل الدائم لفقركم مع ان نفطكم يهدر على الاخرين داخل العراق و خارجه هو اقليم الوسط و الجنوب ثم دولة الوسط و الجنوب ليكون نفطكم لكم كنفط كردستان لكردستان.