Posted on by

دائرة الفنون الموسيقية تثمن مبادرة وزير الثقافة بدعوة الفنان قحطان العطار

تثمن دائرة الفنون الموسيقية التي تتولى إدارة شؤون قطاع الموسيقي في العراق المتمثل بالمؤسسات و الفرق الموسيقية و الغنائية و المعاهد و المدارس التربوية لتعليم الموسيقى مبادرة الدكتور ( عبد الامير الحمداني) وزير الثقافة و الآثار و السياحة بدعوى الفنان قحطان العطار لزيارة وطنه العراق بعد سنوات من الاغتراب و تسهيل إقامته و تنظيم الحفلات الغنائية له بما يساهم في تشجيع باقي الفنانين و المثقفين بالدعوة إلى أحضان وطنهم و المشاركة في بناء نهضته الثقافية. و إذ يبارك الأستاذ عماد جاسم معاون مدير عام دائرة الفنون الموسيقية خطوات السيد وزير الثقافة الي تتجه نحو اصلاح البنية الثقافية و دعم قامات الإبداع في جميع المجالات فأنه يأمل أن تتطور هذه الخطوات لتشمل إعادة الألق للقاعات و المسارح الفنية ألتي كانت تحتضن الأنشطة الموسيقية و المسرحية و التي عانت الإهمال و غياب الرعاية خلال الأعوام الماضيه كقاعة الشعب و قاعة الرباط و مسرح المنصور و مسرح الرشيد. و يذكر أن دائرة الفنون الموسيقية كانت قد أقامت مهرجاناً فنياً احتفاء بالمطرب قحطان العطار تحت عنوان ( قحطان العطار..الق الاغنية العراقية) و ذلك يوم الخميس الموافق 25/ كانون الثاني/2018.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close