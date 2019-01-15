دائرة الفنون الموسيقية تثمن مبادرة وزير الثقافة بدعوة الفنان قحطان العطار

تثمن دائرة الفنون الموسيقية التي تتولى إدارة شؤون قطاع الموسيقي في العراق المتمثل بالمؤسسات و الفرق الموسيقية و الغنائية و المعاهد و المدارس التربوية لتعليم الموسيقى مبادرة الدكتور ( عبد الامير الحمداني) وزير الثقافة و الآثار و السياحة بدعوى الفنان قحطان العطار لزيارة وطنه العراق بعد سنوات من الاغتراب و تسهيل إقامته و تنظيم الحفلات الغنائية له بما يساهم في تشجيع باقي الفنانين و المثقفين بالدعوة إلى أحضان وطنهم و المشاركة في بناء نهضته الثقافية. و إذ يبارك الأستاذ عماد جاسم معاون مدير عام دائرة الفنون الموسيقية خطوات السيد وزير الثقافة الي تتجه نحو اصلاح البنية الثقافية و دعم قامات الإبداع في جميع المجالات فأنه يأمل أن تتطور هذه الخطوات لتشمل إعادة الألق للقاعات و المسارح الفنية ألتي كانت تحتضن الأنشطة الموسيقية و المسرحية و التي عانت الإهمال و غياب الرعاية خلال الأعوام الماضيه كقاعة الشعب و قاعة الرباط و مسرح المنصور و مسرح الرشيد. و يذكر أن دائرة الفنون الموسيقية كانت قد أقامت مهرجاناً فنياً احتفاء بالمطرب قحطان العطار تحت عنوان ( قحطان العطار..الق الاغنية العراقية) و ذلك يوم الخميس الموافق 25/ كانون الثاني/2018.