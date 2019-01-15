رئاسة البرلمان تتطلع لعلاقات متطورة واوسع مع ايران

إستقبلت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع السفير الإيراني إيرج مسجدي والوفد المرافق له، وجرى إجتماع موسع في القاعة الدستورية حضره عدد من النواب ورؤساء الكتل.

وابدى حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، تطلع العراق الى تطوير العلاقات في شتى المجالات مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية، مؤكدا على ضرورة تنسيق وتعزيز الجهود في مواجهة التحديات المشتركة.

واكد الكعبي على ضرورة توحيد الرؤى بين جميع دول المنطقة لإرساء اسس الامن والاستقرار وتجفيف منابع الارهاب، معربا عن امله بان تتكلل زيارة ظريف لبغداد والمحافظات بالنجاح، وان تكون مثمرة ومؤطرة بتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي والمساهمة في اعادة اعمار العراق.

من جانبه رحب النائب الثاني لرئيس البرلمان بزيارة ظريف والوفد المرافق الى بغداد، متمنياً له نجاح زيارته الى محافظات أربيل وكربلاء والسليمانية والنجف الأشرف، والخروج بنتائج طيبة وتأسيس لمرحلة قادمة من التعاون المشترك وعلاقات متوازنة بين البلدين.

واضاف “نتطلع الى بناء علاقات أوسع مع الجمهورية الإسلامية وتطويرها بما تخدم المصالح المشتركة بين العراق وإيران، والدولتين لهما تأثير كبير ومباشر في إستقرار المنطقة، والزيارة المرتقبة للرئيس روحاني ستدفع بالتأكيد الى توثيق العلاقات بيننا، ولاسيما هناك مشتركات تاريخية وثقافية بين الشعبين الجارين”.