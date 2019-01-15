رئيس الوقف السني: الدفاع عن إيران ضد العقوبات “واجب شرعي”

اعتبر رئيس ديوان الوقف السني في العراق الشيخ عبد اللطيف الهميم، الإثنين، الدفاع عن إيران في مواجهة العقوبات الأمريكية “واجبًا شرعيًا”.

جاء ذلك، خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف بعدد من مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الدينية، بينهم الهميم.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إرنا” أن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الذي يزور العراق حاليًا، “أجرى لقاءات منفصلة مع رؤساء وممثلي الفئات والمنظمات والمؤسسات الدینیة والسیاسیة والثقافیة والقومیة والاجتماعیة في هذا البلد، بمن فیهم رئیس وأعضاء دیوان الوقف السني في العراق، وممثلو مختلف الأقلیات القومیة والدینیة”.

ونقلت الوكالة عن الهميم قوله: إن “الدفاع عن الجمهوریة الإسلامیة أمام الحظر الجائر الأمريكي بأنه واجب شرعي”.

وحضر اللقاء ممثلون عن الأقلیات الدینیة والقومیة المسیحیة والتركمان والصابئة والأیزدیة والشبك والكورد الفيليين.

ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العاصمة العراقية بغداد، الأحد، على رأس وفد حكومي في إطار زيارة رسمية للعراق تستغرق 5 أيام.