صدرت عن دار أطلس للطبع والنشر، رواية نهايه أسطوره للكاتبة هانم داود، والتي تشارك بها في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب2019

روايه نهايه أسطوره مزيج من الأحداث الإجتماعيه و البوليسيه والنفسيه والرومانسيه والدراميه،عدم الانصياع إلى سيطره الأخرين عليك وطموحاتهم الهدامه،أى لاتترك المجال لهيمنه الآخرين عليك وتحطيم مستقبلك،وعدم الانقياد وراء أهوائنا وشهواتنا وهفواتنا،

وتدور أحداث الرواية حول حرب أكتوبر والسعى لتحرير الأرض وحول سيطره فكره إحتلال الأرض عند المستبد “نهايه أسطوره” هدف معظم أبطال الروايه الإستحواذ والثراء والسيطره على ما يملك الأخرين،وسعى الطرف الأخر لتحرير نفسه من قبضه المستبد مهما كانت قوته

كان يظن أن أحلامه تحققت ،لمجرد السطو على ممتلكات الآخرين،وأن جرائمه لن يتكشفها أحد،ولم يجرؤ أحد على التصدى له،ولا يستطيع الاقتصاص منه مظلوم،

يختبأ فى أحلامه،يسكن أوهامه،وجسور القوه التى صنعها من أوهامه،يعدو من خلالها للحياه، تبعده عن الحقيقه ،و تصبح فى لحظات،طوق للمظلوم تنهى طموحاته

يا ترى مالذى يؤرقه وماالذى يطرب له قلبه الآن

هل مازالت تطارده أشياء لا يعلم مصدرها،ودماء الأبرياء تهاجمه،

سيمفونية رائعة تعزفها قلوب عاشقه للحريه للحب للحياه

وما الأشياء التى حين تجتمع عليه تصم آذانه نحو أطماعه،لا تغلق،عينيك حتى لا تفلت منك المفاجأه،روايه تأخذك الى عالم البوليسيه والصراع الخيال والواقعيه بحلوها ومرها

روايه: نهايه أسطوره

للكاتبه: هانم داود