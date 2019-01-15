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روحاني: العراق لم يستعد سيادته الكاملة ولن يستطيع اخراج الامريكان

قال الرئيس الايراني حسن روحاني، ان العراق بلد لم يتمكن من استعادة سيادته الكاملة.
وقال روحاني خلال زيارته لمحافظ كلستان في شمال ايران “الشعب العراقي وبعد 15 عاماً تحت الاحتلال لم يستعد سيادته ولن يستطيع اخراج الامريكان”.
واضاف، “الى اليوم فان العراق قابع تحت وصاية الامم المتحدة، اما ايران فهي خارج البند السابع، ومعلوم ان أي دولة تدخل بهذا البند ينهار نظامها، إلا ان النظام في ايران هو الوحيد وبقوة تمكن من الخروج”.

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