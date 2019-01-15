شاكر الزاملي يشارك في الملتقى الإقتصادي العراقي

شاركت هيئة استثمار بغداد متمثلة برئيسها المهندس شاكر الزاملي في فعاليات الملتقى الاقتصادي الذي أقامه العراق بالتعاون مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية في فندق المنصور ميليا مساء اليوم الاثنين بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على رأس وفد إقتصادي إيراني رسمي الى العراق .

وقد تخلل الملتقى بحثاً للعلاقات الإقتصادية الثنائية بين البلدين حيث أكد العراق إسناده لإيران وتجارتها بكافة المجالات سيما بعد فرض الولايات المتحدة الامريكية عقوبات إقتصادية ضدها مؤخراً .

من جانبه أكد ظريف إستعداد بلاده لتقديم كافة الدعم والتعاون للعراق في مجالات البناء والإعمار والإستثمار فضلاً عن توفير كافة التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال والمستثمرين العراقيين وبضمنها رفع تأشيرة الدخول عنهم أثناء زياراتهم الى إيران.

هذا وحضر الملتقى ايضاً وزير المالية العراقي ، نائب رئيس الوزراء للإقتصاد ، نائب وزير الخارجية العراقي ،وزير التجارة العراقي ، وزير الإسكان العراقي ، رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية ، رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار ،نقيب المحامين العراقيين و بعض من أعضاء مجلس النواب العراقي ورجال أعمال ومستثمرين و عدد كبير من وسائل الإعلام .

وقد شهد الملتقى مشاركة واسعة من كبرى الشركات الرائدة في البلدين اللذين يتمتعا بعلاقات إقتصادية وتجارية مميزة وهو ما سيحقق فرصة كبيرة لتوطيد آواصر التعاون مستقبلاً ورفع مستوى التبادل التجاري بينهما مع محاولة توفير كافة السبل للإرتقاء بواقع الإستثمار وإثراء القطاع التجاري والإقتصادي بالخبرات الرصينة للبلدين الشقيقين .