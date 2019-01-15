صديقتي مديحة عبد الرزاق الزبيدي

لازال في العمر بقية

ميسون نعيم الرومي

يا مديحه .. يا مديحه

يا وجع روحي المنشتل

يا دمع عيني المابطل

يا عطر ورد الربيع

يا نبع دجله اوالفرات

يا نخل كل العراق

يا شعاع الأعظميه

يالوفه اوطعم الحنين

آنه ادور .. وانتِ وين ؟

شكتب آنه اوشرد اگول

غفله رحتي ابلا وداع

ابعيني انت .. اشلون رحتي؟

كلشي راح او كلشي ضاع

بالوطن صاحوا مزاد

حكموا اوغاد البلاد

يا مديحه…

گلتي ردي ..

كافي غربه ..

كافي تعبنه الونين

جارت اعلينه السنين

يا صديقة عمري ويـن

والوعـَد .. يحبيبه ديـن

يالوعدتي..

اوما تنيتي !

يا مديحه .. اويا مديحه

وينچ انتِ او وينه فيـّچ

ابلحظه غبتي اوراح ضيچ

ظلمه بعدچ .. يا حسرتي

والوطن يبچي حزين

حبيبه .. تعبنه الحنين

بعدچ آنه انكسر ظهري

لاگمر ظل .. لانجوم

صرنه نحصد بس هموم

يا مديحه .. ياللي رحتي

يا صديقه اويا صدوقه

گلتي ردي واتفقنه

غفله رحتي..

اوما تنيتي

يا مديحه .. وانتِ وين..

وآنه .. وين..

يا .. مديحه..

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11 / كانون الثاني/ 2019

ســــــــتوكهولم