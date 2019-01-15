طائرة الشحن التابعة للجيش الايراني تحطمت اثر هبوط اضطراري

وقالت العلاقات العامة للجيش في بيان اصدرته بهذه الصدد: ان طائرة الشحن “بوينغ 707” التي كانت تحمل شحنة من اللحوم قد هبطت اضطراريا في مطار “فتح” في محافظة البرز غرب طهران الا انه حين الهبوط خرجت من المدرج واندلعت فيها النيران بعد اصطدامها بجدار المطار.

واضافت، ان تفاصيل الحادث قيد الدراسة والجهود مبذولة للكشف عن مصير الطاقم من قبل فرق الاغاثة والانقاذ المتخصصة.

واعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الايرانية مجتبى خالدي بان مهندس الطيران قد نجا من بين طاقم الطائرة المتحطمة غرب طهران والبالغ عددهم 16 شخصا وانه تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

واضاف، انه تم انتشال 7 جثث لافراد الطاقم من داخل الطائرة لغاية الان.