طالباني: إيران دعمت كوردستان في الايام الصعاب وسنقوي العلاقات الاقتصادية معها

اكد قباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء ان حكومة الاقليم تعتزم تقوية العلاقات الاقتصادية مع ايران.

وقال طالباني في كملة له خلال منتدى اقتصادي في السليمانية بحضور وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف انه ليس خافيا على احد العلاقات العميقة التاريخية الممتدة بين اقليم كوردستان، وايران.

واضاف ان “إيران دعمت كوردستان في الايام الصعاب”، مردفا بالقول “سعدا باننا نناقش في هذا المنتدى كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية بين كوردستان وايران”.

وتابع طالباني القول “اريد ان اشكر باسم حكومة كوردستان الشركات المحلية والايرانية ايضا على صبرها وتحملها العمل في السنوات الماضية التي شهدنا فيها ازمة مالية والحرب ضد داعش ونزوح الالاف الى محافظات الاقليم”، مؤكدا ان “موجة النزوح التي شهدتها كوردستان كان لها تأثير سلبي على اقتصاده”.

واردف بالقول “قد تجاوزنا الايام الصعبة، ونحن متفائلون بالمستقبل”، مشيرا الى ان “حكومة الاقليم وايران اتفقتا على الابتعاد عن العمل بين الشركات والمصانع والتجارة بين الجانبين وان ندعها تتفاهم فيما بينها وان تدعمها كل من اربيل وطهران”.