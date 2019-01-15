ظريف: العامري علم من اعلام المقاومة والديمقراطية

وقال ظريف خلال لقائه العامري اليوم، في بغداد، “لنا الفخر أن نلتقي بعلم من اعلام المقاومة والديمقراطية، كما انني سعيد ان التقي بتحالف عابر للقومية والطائفية كتحالف البناء”.

واضاف ظريف أن “ماتحقق من نصر كبير على داعش يعود الفضل للشعب العراقي المقاوم”، مؤكدا أن “العراق استطاع ان يتجاوز الطائفية والعرقية وهذا نصر كبير بالاضافة للنصر العسكري”.

وأشار ظريف الى أن “جميع زياراتي للدول هي قصيرة جدا لا تتجاوز يوما واحدا، باستثناء العراق زيارتي له ستكون خمسة ايام وهذا يدل اهتمامنا واعتزازنا بالعراق”.

وأكد وزير خارجية ايران “نتطلع الى علاقات اقتصادية وسياسية مع العراق، ونرحب بأي خطوة يقوم بها العراق بتقريب وجهة نظرنا مع الاخرين”.

ووصل ظريف الى بغداد أمس الاحد، (13 كانون الثاني 2019)، في زيارة رسمية التقى خلالها كبار المسؤولين العراقيين.