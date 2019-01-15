ظريف: روحاني يزور العراق في آذار القادم

وفي تصريح ادلى به للصحفيين الاثنين اشار ظريف الى لقاءاته التي اجراها يوم امس الاحد في بغداد مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، ووصفها بانها كانت مفيدة وبناءة.

واشار الى ان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي اصدر التعليمات اللازمة لحل بعض القضايا الاقتصادية مع ايران وانه تم الاتفاق بصورة نهائية على زيارة الرئيس روحاني الى بغداد خلال شهر اذار/مارس القادم تلبية لدعوة من رئيس الوزراء والرئيس العراقي.

ونوه الى لقائه نظيره العراقي قائلا، انه تم الاتفاق خلال اللقاء على ان يتم تشكيل لجنة تنسيق مشتركة على وجه السرعة لكري نهر “اروند” وقال، انه سيتم في غضون يوم او يومين الاعلان عن موعد ومكان لقاء اعضاء اللجنة وهو ما يعد خبرا جيدا لاهالي البصرة وخوزستان.

وصرح ظريف بانه بحث مع نظيره العراقي بشان العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي وكذلك قضايا المنطقة واضاف، لقد كانت مواقفنا مشتركة بشان الحفاظ على وحدة الاراضي السورية وضرورة انهاء حرب اليمن.

وحول لقائه رئيس تيار الحكمة الوطني وتحالف الاصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم قال ظريف، ان هذا التحالف يعد احد التحالفات المهمة والشاملة في العراق وهو تحالف يتجاوز الاطر الطائفية اذ يضم مختلف القوميات والطوائف وحتى التوجهات السياسية المختلفة وهو ما يعد حدثا مباركا للغاية.

ولفت الى انه سيلتقي اليوم الرئيس برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعددا من الشخصيات العراقية الاخرى.