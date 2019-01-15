ظريف: نحتاج كوردستان والاقليم يحتاجنا ولن يمكن التأثير على علاقتنا

اشاد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، بالعلاقة والتعاون الذي وصفه بالمهم جدا بين اربيل وبلاده.

وقال ظريف خلال كلمة في مؤتمر تجاري في اربيل، “معا نحن واقليم كوردستان نتقدم وننجح، فنحن نحتاج كوردستان، والاقليم يحتاجنا”.

واضاف، “ان امن اقليم كوردستان مهم لايران، والعلاقة بين الجانبين لايمكن لاحد التأثير عليها”.

واشاد ظريف ايضا، بزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، ورئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني، الذي قال ان لهما دور بادامة التعاون بين اربيل وايران.

وبين ان نيجيرفان بارزاني، “صديقنا المقرب”.

وتطرق للجانب التجاري والاقتصادي بين ايران وكوردستان، واكد ان بلاده ستعمل على تذليل العقبات التي تواجه تجار الاقليم وانهاء مشاكلهم.