عائشة المغربي تطبع قبلة في طابع بريد

صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب قسم سلسلة الإبداع العربي للشاعرة الليبية عائشة إدريس المغربي المقيمة حاليا في فرنسا ديوان شعري جديد بعنوان ” قبلة في طابع بريد” وتطبع كتابات عائشة البهجة والرغبة في الحياة كتبت عن الحب ومن اجل الحب والجمال بلغة سلسلة وصور غير مسبوقة تتقافز بجمالية ساحرة وانيقة تنقلك من عالم إلى آخر دون أن تفقد علاقتها القوية بتجربتها الحياتية حيث تقول:” ان الخيال في الأرض لكننا ننفضه من ترابها” قبلة عائشة التي ترسلها للحياة “قبلة في طابع بريد” هو الديوان السادس في رحلتها الإبداعية وسبق أن صدر لها عدد من الكتب و دواوين شعر ومسرحية ورواية وهي الأشياء الطيبة 1986، البوح بسر أنثاي 1996، أميرة الورق 1999، صمت البنفسج 2007، رواية يحدث عن دار أروقة افي القاهرة2013، ومسرحية بعنوان بائعة الزهور 2014 من منشورات وزارة الثقافة في ليبيا وعن دار روافد للنشر والتوزيع بالقاهرة ديوان (الحياة الافتراضية للسعادة) 2017 – كما صدرت لها عدة قصائد مترجمة إلى الفرنسية ضمن كتاب “موسيقى قداس الموتى إلى” غزة عن دارNCOLOR GANG 2018 أنطولوجيا “Beauté ” عن دار Bruno Doucey 2019