عبيد: لن نسحب لاعبين من الوطني للأولمبي ونواجه مشكلة

أكد المدرب المساعد لمنتخب العراق الاولمبي لكرة القدم عباس عبيد، اليوم الاثنين، ان الجهاز الفني للمنتخب لن يستدعي اي لاعب من الوطني الى الاولمبي.

وقال عبيد في المؤتمر الصحفي لمباراة الاولمبي العراقي امام نظيره السوري ودياً، والتي ستجري غدا الثلاثاء في كربلاء، “نتمنى ان تكون المباراتان امام الشقيق السوري ذواتي فائدة للطرفين للوصول الى الجاهزية قبل الدخول في التصفيات”، مؤكدا “عدم وجود تداخل حاليا في اللاعبين بين المنتخبين الوطني والاولمبي حسب الاتفاق الذي حصل بين الاتحاد والملاك التدريبي”.

ونوه عبيد الى ان “المباريات الودية قليلة، لكننا نعول على جاهزية اللاعبين من خلال مشاركتهم مع انديتهم في الدوري”، موضحا “هناك مشكلة قد تواجهنا، وهي ان بعض اللاعبين غير اساسيين في انديتهم”.

واضاف ان “علاقتنا بجميع اللاعبين طيبة، بما فيهم المغتربون، ونحن على تواصل دائم مع الجميع، وهذا انعكس على سرعة استيعاب اللاعبين لفكر المدرب”، مستبعدا “الاستعانة بأي لاعب من المنتخب الوطني، حسب رأي الاتحاد”.