فرنسا تخصص قرضاً لنازحي العراق والحلبوسي يدعوها لأمر يخدم البلدين

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين في مبنى المجلس بحضور نائبيه وعدد من النواب، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق له.

وأكد الحلبوسي حرص حكومة العراق ومجلس النواب على التعاون مع المجتمع الدولي – ومن ضمنه فرنسا – في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

وأشاد رئيس مجلس النواب بالدور الفرنسي في دعم العراق بملف النازحين وتخصيص قرض بمبلغ 430 مليون يورو؛ لإعادة إعمار المدن المحررة، وكذلك المساهمة في إعمار جامعة الموصل، كما دعا الحلبوسي إلى الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال إعمار المدن، وفتح باب الاستثمارات بما يعزز ويخدم العلاقة بين البلدين.

من جهته أكد لودريان حرص الحكومة الفرنسية على دعم العراق في الملفات المهمة التي تتعلق بالأمن والإعمار.