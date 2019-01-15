فضيحة تغزو شوارع بغداد بالتزامن مع زيارة ملك الاردن

تزينت العاصمة بغداد صباح اليوم الاثنين باعلام يفترض انها للمملكة الاردنية احتفاء بزيارة الملك عبدالله الثاني.

إلا ان الملفت بالامر ان القائمين على هذا الاجراء وضعوا علم فلسطين بدلا من علم المملكة الاردنية.

وحاولت صحيفة شفق التحصل على تعليق من السلطات المحلية ببغداد بشأن الجهة المسؤولة عن الحملة، إلا انها رفضت التعليق الرسمي واشارت الى ان اللوحات الاعلانية المنتشرة بشوارع العاصمة تعود عادة لشركات استشمارية.

