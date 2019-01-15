في كلار.. اعتقال رجل حاول قتل ابنه الصغير خنقاً

اعلنت مديرية شرطة كرميان في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن اعتقال شخص حاول قتل ولده الصغير خنقاً، مشيرا الى نقل الطفل الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونقل بيان لاعلام مديرية شرطة كرميان عن الرائد الحقوقي علي جمال قدوري قوله ان الحادث جرى مساء اليوم الاثنين، في ناحية رزكاري التابعة لقضاء كلار عندما حاول رجل خنق ولده البالغ من العمر ثلاث سنوات ونصف، لافتا الى ان الطفل يرقد الان في قسم الطوارئ في مستشفى الشهيد هزار في كلار لتلقي العلاج.

واضاف ان الطفل سينقل الى مستشفى السليمانية، مبينا ان “الشخص المشار اليه يعاني من مرض نفسي حسبما قاله جيرانه وبعد زواجه وطلاقه من زوجته كانت ثمرة هذا الزواج الطفل الضحية الذي ترك والدته”.

وتابع البيان ان الرجل الان معتقل بقرار من القاضي وفقا للمادة 405 الفقرة 31، منوها الى ان الشرطة قامت بفتح ملف للتحقيق بشأن كيفية حصول الحادثة.