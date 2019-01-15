لودريان: علاقة باريس وكوردستان بافضل اوقاتها والايزيديون مستاؤون جدا

اكد وزير الخارجية الفرنسي ايف لودريان ان العلاقة بين بلاده واقليم كوردستان وصلت لأفضل اوقتها.

وقال لودريان الذي وصل اربيل امس الاثنين، عقب لقائه زعيم الجزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، “شرف لي لقاء الزعيم الكوردي”.

واضاف، “زيارتي لبيان دعم باريس لكوردستان والاشادة بدورها وبخاصة البيشمركة في الحرب ضد داعش”.

واكد، ان بلاده تعمل على دعم مستمر لاربيل وتمنية العلاقة اكثر.

وتطرق في ملف اخر لودريان، انه التقى ممثلون مدنيون ايزيديون وابدوا استياءهم الشديد لاوضاعهم.

واكد ان مدينة سنجار لازالت غير امنية لعودة السكان اليها وبخاصة من الايزيديين.