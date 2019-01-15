مجلس البصرة : 95% من ساكني العشوائيات من المحافظات ومساعي لإيقاف نقل التموينية

أكد مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، ان 95% من ساكني العشوائيات في المحافظة هم من المحافظات الأخرى، كاشفا عن مساعي لإصدار قرار يوقف بموجبه نقل البطاقة التموينية للبصرة.

وقالت عضو المجلس أنوار مدلل إن “العشوائيات والهجرة الى البصرة من المحافظات الأخرى أسهمت بشكل كبير بتردي واقع المحافظة الخدمي وعدم استقرارها”.

وأضافت أن “أكثر من 95% من ساكني العشوائيات في محافظة البصرة هم من المحافظات الأخرى وانتقلوا الى البصرة”، مشيرة الى ان “بعظهم مطلوبين عشائريا وآخرين بقضايا جنائية”.

وتابعت ان “المحافظ بصدد إصدار قانون يوقف بموجبه نقل البطاقة التموينية من المحافظات الاخرى الى البصرة كونها اثرت خلال الفترة الأخيرة على كافة مفاصل حياة محافظة البصرة”.