مدرب العراق يحدد فلسفته امام ايران ويكشف حقيقة اتصالاته ببرانكو

كشف مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم كاتانيتش، اليوم الثلاثاء، حقيقة اتصالاته مع مدرب فريق بيرسبوليس الايراني برانكو، مؤكدا جاهزية “اسود الرافدين” لمواجهة نظيره الايراني يوم غد الاربعاء ببطولة أمم آسيا.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي لمباراة العراق وايران “تأهلنا باستحقاق، واستعداداتنا متكاملة لمواجهة ايران، ولا نشكو الامارات”، مؤكدا “نسعى وراء الفوز، وفلسفتي الاداء الجيد والمبهر”.

واضاف “ارى من المهم ان نقدم اداء جيدا، ولا افكر ابعد من مباراة ايران حاليا”، مردفا “اشعر بالارتياح والسعادة عندما ارى فريقي يقدم مباراة جيدة، واشعر بالاستياء خلاف ذلك، حتى ان حققنا الفوز”.

واكد كاتانينش “انا واثق جدا من فريقي، ولا اخشى مواجهة احد، حتى ان كان الارجنتين”، منوها الى ان “الجو العام في المنتخب مفعم بالتفاؤل برغم مرحلة النمو التي نمر بها”.

وزاد “لا احتاج لمعلومات بشار او همام، ولاتوجد لديّ اتصالات مع برانكو، مدرب بيرسبوليس”، مشيرا الى ان “مباراة الغد فرصة ثمنية لتقديم اداء مبهر بعيدا عن الضغوط، والفوارق موجودة، ونعرف جيدا نقاط ضعفهم وقوتهم، ولا توجد لدينا مشاكل في الخط الخلفي، وارقامنا الاحصائية تثبت ذلك”.

وشدد كاتانيتش على انه “لا يمكن ان ابعد اللاعبين عن السوشيل ميديا، وميمي يفكر في اللعب الآن اكثر من العروض”، داعيا اللاعبين الى “الابتعاد عن المشوشات، والتركيز على اللعب فقط”.