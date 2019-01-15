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مسرور بارزاني ولودريان يبحثان استقرار سوريا و”الطريق الوحيد” لحل مشاكل بغداد واربيل

أكد مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء، ضرورة إعادة الاستقرار الى سوريا وتثبيت حقوق كافة المكونات.
جاء ذلك خلال لقاء بارزاني باربيل، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي وصل عاصمة اقليم كوردستان مساء امس الاثنين.
وبحسب بيان لمكتب بارزاني، فان الجانبين بحثا التطورات السياسية في العراق واقليم كوردستان والمنطقة، واكدا أهمية تعزيز العلاقات التاريخية بين فرنسا واقليم كوردستان.
واكد بارزاني ضرورة تنفيذ مواد الدستور العراقي كطريقة وحيدة ضامنة لحل كافة الملفات الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان وعبر الحوار.
من جانبه جدد وزير الخارجية الفرنسي دعم بلاده لقوات البيشمركة واقليم كوردستان.

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