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مصور يتعرض لضرب امني مبرح في الموصل والجبوري يتدخل

تعرض مصور قناة دجلة عمر ثائر، اليوم الاثنين، للضرب المبرح من قبل قوة امنية، اثناء تغطية اعمال اعادة ترميم جسر الحرية في مدينة الموصل.
ونقل ذلك منسق جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان مجموعة من عناصر الشرطة قاموا بالاعتداء بالضرب المبرح على مصور قناة دجلة الزميل عمر ثائر الحسيني، على اثر محاولة القوة الأمنية منع المصور من التغطية.
من جانبه قام الاخير بتسجيل شكوى لدى مديرية شرطة محافظة نينوى، وقامت مديرية شؤون الشرطة في المحافظة بفتح تحقيق واستدعاء العناصر المقصرة.
من جهته علق اللواء الركن حمد نامس الجبوري قائد شرطة محافظة نينوى على الحادث بالقول، “واجبنا الأساسي أن نحمي جميع المواطنين ولأنقبل بأي تجاوز تجاههم وسنحاسب أي شخص يعتدي أو يتجاوز على الأسرة الصحفية من الأخوة والزملآء الإعلاميين والصحفيين”.

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